Der Vulkan auf der Insel Bali ist in den vergangenen Monaten schon mehrmals ausgebrochen. Foto: Uncredited/AP/dpa (dpa)

In Indonesien kommt es immer wieder zu Vulkanausbrüchen. Auch der Agung hat in den vergangenen Monaten mehrmals Feuer gespuckt. Doch warum passiert das ausgerechnet so oft in Indonesien?

Das hat mit der besonderen Lage des Landes zu tun. Indonesien liegt auf dem Feuerring. So nennt man ein Gebiet entlang der Küsten des Pazifischen Ozeans mit besonders vielen Vulkanen. Wie bei einem Ring reihen sich die Vulkane dort über Tausende Kilometer aneinander.