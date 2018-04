Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Ein Schauspieler trainiert im Rollstuhl

Die Sportler sind alle schon voll im Training. Denn in wenigen Monaten startet für sie ein wichtiges Turnier: die Para Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin. Dabei treten behinderte Spitzensportler aus ganz Europa gegeneinander an, und zwar in Wettbewerben wie Weitsprung, Sprint oder Kugelstoßen.