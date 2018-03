Die Statue steht in der Stadt New York in dem Land USA. Foto: Johannes Schmitt-Tegge/dpa (dpa)

Die Statue steht in New York. Das ist eine Stadt in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Leute sollen vor der Statue zum Beispiel ein Selfie machen, meinen die Künstler. So machen sie andere auf die Geschichte der Nashörner aufmerksam.

Denn Nördliche Breitmaul-Nashörner gibt es vielleicht nicht mehr lange. Zurzeit leben nur noch zwei Weibchen und ein Männchen in einem Schutzgebiet im Land Kenia auf dem Kontinent Afrika. Doch die Tiere können zusammen keinen Nachwuchs bekommen. Forscher hoffen, dass es mit Hilfe von Ärzten vielleicht doch noch mal ein Nashorn-Baby geben könnte. Deshalb suchen sie zusammen nach einer Lösung.