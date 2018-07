Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Ein Spitzenplatz beim Müll

Die Folie um das Eis am Stiel: Sie wiegt fast nichts. Genauso wie der Joghurtbecher. Zusammen sind es nur wenige Gramm. Aber in einem Jahr kommt so eine Menge Plastikmüll zusammen. Für jeden Menschen in Deutschland sind es 25 Kilogramm Müll aus Plastikverpackungen im Jahr. Das berichteten Experten am Donnerstag. Dazu kommen noch andere Verpackungen, etwa aus Glas, Holz und Papier.