Ein Teenager schreibt E-Mails, die auch Politiker lesen

Eigentlich ist Gabe Fleisher ein normaler Teenager. Mit seinen Eltern und dem Mischlingshund Chipper wohnt der 16-Jährige in der Stadt St. Louis (gesprochen: Säint Luis) mitten in Amerika. Seine ältere Schwester ist schon ausgezogen und studiert an einer Universität. In der Schule mag Gabe die Fächer Englisch und Geschichte am liebsten, er spielt gerne Fußball und trifft sich mit seinen Freunden.