Ein tierischer Flitzer

Hoppel, hoppel. Wer springt denn da durch das Viereck? Ein Hase! Er flitzte plötzlich am Donnerstag durch das Stadion der Dressur-Reiter in Aachen. In der Stadt findet gerade eines der wichtigsten Pferde-Turniere der Welt statt.