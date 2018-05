So ähnlich wie dieser Schauspieler sah Carl Hagenbeck aus, der Gründer eines großen Tierparks. Foto: Daniel Reinhardt/dpa (dpa)

Das Besondere: Carl Hagenbeck wollte die Tiere in einer möglichst natürlichen Umgebung zeigen. Statt in kleinen Käfigen sollten die Tiere wie Bären oder Elefanten in Freigehegen ohne Gitter leben. Nur ein breiter Graben trennte die Besucher von den fremden Tieren.

Damals gab es noch kein Internet. Deswegen konnten die Leute nicht einfach schnell nachschauen, wie Tiere aus anderen Ländern aussehen. Auch Reisen war damals viel anstrengender und teurer. Die Neugier der Menschen war groß und der Tierpark wurde zu einer absoluten Sensation.

Der Tierpark Hagenbeck feierte am 07. Mai Geburtstag - denn an diesem Tag genau vor 111 Jahren gründete ihn Carl Hagenbeck. Bis heute leiten Nachfahren von Carl Hagenbeck den Tierpark.