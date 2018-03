Der Falke trägt eine Haube im Wartezimmer. Dadurch kann er die anderen Vögel nicht sehen. Foto: Benno Schwinghammer/dpa (dpa)

Dort hocken Falken auf Stangen und warten auf die Tierärztin, die etwa einen gebrochenen Flügel behandeln muss. Die Vögel sind so ruhig, weil sie nichts sehen können. Denn sie tragen eine Maske, damit sie sich gegenseitig in Ruhe lassen.

Abu Dhabi liegt in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Falken sind hier ein beliebtes Haustier für Männer. Falken bekommen Futter und lernen Kommandos zu befolgen. Die Tierärztin aus der Klinik sagt: Viele Besitzer geben ihren Falken auch Küsschen.

Aber Falken sind eigentlich Jäger. Das sollte man nicht vergessen, sagen einige Tierschützer. In der Natur sitzen sie nicht so still. Mit ihrem spitzen Schnabel und den scharfen Krallen jagen sie Mäuse oder Schlangen. Außerdem sind sie Einzelgänger.