In Frankfurt am Main leben viele Nilgänse. Foto: Andreas Arnold/dpa (dpa)

Diese Vögel kommen ursprünglich aus Afrika. Dort fließt auch der große Fluss Nil, von dem die Gänse ihren Namen haben. Seit einiger Zeit aber leben die Tiere auch hier bei uns.

In Frankfurt gibt es nun so viele Gänse, dass sie die Menschen stören. Außerdem sei ihr Kot gefährlich, sagen Mitarbeiter der Stadt. Darin könnten Salmonellen sein. Das sind Bakterien, von denen man Durchfall bekommen kann. Tierschützer sagen aber, es sei sehr unwahrscheinlich, dass sich Menschen anstecken.

Die Mitarbeiter der Stadt wollen die Menschen vor den Gänsen schützen. Deshalb haben sie einen Zaun in einem Park aufgestellt. So können die Tiere nicht mehr so leicht über die Wiese laufen. Außerdem sollen die Menschen die Gänse nicht mehr füttern. Das steht auf einem Schild, das in dem Park aufgestellt wurde.