Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Ein Zuhause für olympische Sportler

Fahnen wehten vor dem blauen Himmel. Ballons stiegen in die Luft. In der Stadt Pyeongchang im Land Südkorea wurden am Donnerstag mehrere Hochhäuser eröffnet.