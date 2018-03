Weil diese Brücke im Land Südafrika nie fertig wurde, ist sie inzwischen berühmt. Foto: Kristin Palitza/dpa (dpa)

Das Problem: Die Fahrbahn führt ins Nichts! Sie hört einfach mittendrin auf. Zu finden ist die Brücke in Kapstadt im Land Südafrika. Dort steht sie schon seit Jahrzehnten und guckt in die Luft. Warum sie damals nicht fertig gebaut wurde, weiß niemand so richtig.

Aber weil das so seltsam aussieht, wurde sie berühmt. Trotzdem gibt es jetzt Pläne, die Brücke zu Ende zu bauen. Sie soll dann zu einer Autobahn führen. Aber das soll noch ein paar Jahre dauern.