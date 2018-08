Diese kleine Fliege sieht harmlos aus. Aber ihr Biss macht etwa vielen Hunden zu schaffen. Foto: Katrin Mädler/dpa-Zentralbild/dpa (dpa)

Einige dieser Tiere bohren sogar die Haut an und trinken das Blut des Hundes. Zecken machen das zum Beispiel so. Ein anderer kleiner Blutsauger ist die Hirschlausfliege. Auch sie kommt in diesem Sommer häufig vor, berichten Experten.

Wie der Name schon sagt, setzen sich die Fliegen gerne auf Hirsche und Rehe. Aber auch Pferde und Hunde beißen sie. Manchmal entzündet sich die Stelle und das Tier muss zum Tierarzt.

Wissenschaftler wollen nun herausfinden, ob die Hirschlausfliege Krankheiten übertragen kann. Klar ist, dass sich die Fliege manchmal auch auf Menschen niederlässt. Zum Beispiel fand man sie in den Haaren von Ötzi, der wohl bekanntesten Mumie der Welt.