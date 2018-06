Uwe Hoffmann verkauft in seiner Eisdiele Maggi-Eis. Foto: Oliver Dietze/dpa (dpa)

Das würzige Eis schmecke vielen Menschen, sagt Uwe Hoffmann. Er bietet es seit dem vergangenen Jahr an. Maggi-Fans kämen sogar aus dem Ausland in die Stadt Saarbrücken. Dort befindet sich die Eisdiele mit der speziellen Sorte. „Der, der von am weitesten her kam, war aus Japan“, sagt der Eismann.