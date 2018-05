Die Martinschule aus Greifswald hat in diesem Jahr den Deutschen Schulpreis gewonnen. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa (dpa)

„Jeder kann seine Ideen verwirklichen.“ Tobias, der gerade umgezogen ist, sagt: „Die Lehrer sind cool, viel netter und nicht so streng wie an der anderen Schule.“

Und Mika stellt klar: „Hier wird sich nicht gekloppt und gezankt.“

Für die Schüler an der Martinschule in der Stadt Greifswald ist klar: Ihre Schule ist eine ganz besondere. Dort kann jeder Schüler nach seinem eigenen Tempo und auf seinem eigenen Weg lernen. Von der Grundschule bis zum Abitur. Dass das gut klappt, zeigen auch die Schulnoten. Seit Jahren sind die Abschluss-Ergebnisse der Schulkinder überdurchschnittlich gut.

Jeder an der Schule hat sein eigenes Schreibbuch. Manche malen Comicbilder hinein. Andere denken sich eine Erzählung aus, die sie Tag für Tag fortsetzen. Ins Schreibbuch darf alles hinein, was den Schülern so durch den Kopf geht.

Nun hat die Martinschule auch den Deutschen Schulpreis bekommen. Über diese Neuigkeit freuten sich am Montag Schüler und Lehrer riesig. Der Schulpreis wird jedes Jahr vergeben. Ihn erhalten Schulen, die etwa durch ihrem Unterricht und ihrer Gemeinschaft hervorstechen.