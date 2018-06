Auf der Messe Cebit werden auch neue Geräte gezeigt: wie etwa ein Luft-Taxi. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (dpa)

Eigentlich bedeutet digital, dass etwas in Ziffern angezeigt wird - so wie die digitale Uhr mit Zahlen statt Zeiger. Mit der Digitalisierung ist oft gemeint, dass immer mehr Technik in Gegenständen steckt. Es geht aber auch um die Art, wie wir miteinander reden und Infos austauschen.

Noch häufiger als sonst wird man das Wort in den nächsten Tagen in der Stadt Hannover hören. Dort begann am Montag eine große Messe: die Cebit. Manche sprechen auch von einer Digital-Messe.

Leute aus der ganzen Welt zeigen dort neue, digitale Trends. Dazu gehören Roboter, die so ähnlich wie Menschen handeln sollen und Maschinen, die ständig dazulernen.