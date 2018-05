Mit einem Gabelstapler lassen sich Paletten leicht transportieren. Foto: Felix Kästle/dpa (dpa)

Paletten werden total oft verwendet. Nicht nur für Obst und Gemüse. Auch vieles andere wird auf Paletten transportiert: Wasserflaschen und Kaffeepulver. Maschinen wie Sägen und Akkuschrauber. Und auch Plüschtiere.

Wenn Firmen viele Sachen hin und herschicken, bedeutet das: Sie brauchen viele Paletten. Experten können also an der Zahl der Paletten ablesen: Verkaufen die Firmen viel? Geht es also der Wirtschaft gut?

Im Moment sind hier viele Paletten unterwegs. Heißt also: Die Wirtschaft in Deutschland ist top. Die Paletten-Hersteller möchten sogar noch mehr Paletten bauen. Aber ihnen fehlen die Leute, um sie zusammenzuhämmern.