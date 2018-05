Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Eine kleine Münze und ab geht die Musik

Kennst du die kleinen Spieldosen, die Musik machen? Man dreht an einer Kurbel, so bewegt sich eine Walze mit kleinen Noppen. Auf die schlagen Metall-Stifte an und erzeugen so eine Melodie. Solche Instrumente gibt es auch groß wie ein Schrank.