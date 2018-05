Ist das Gold wohl echt? Eine Nonne prüft. Foto: Stefan Puchner/dpa (dpa)

Die Menschen in der Stadt Augsburg merkten am Dienstag, was für eine große goldene Kugel da auf ihrem Dom sitzt. Mit der Hilfe eines Krans schwebte sie auf den Boden. In nächster Zeit soll das Dach der Kirche erneuert werden. Ein Sturm hatte es vor zwei Jahren beschädigt.

Die Kirchen-Experten sind sehr gespannt darauf, die Kugel öffnen zu dürfen. Sie hoffen auf einen kleinen Schatz darin! Vielleicht haben sie wirklich Glück. Denn als vor längerer Zeit eine andere Kugel des Doms geöffnet wurde, lagen darin alte Münzen und eine Büchse!