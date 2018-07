Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Eine Straße sackt ab

Wie wäre das wohl: Plötzlich baut jemand mitten auf der Straße ein Schwimmbecken. So ähnlich sieht es seit Samstagabend in einer Straße in Berlin aus - als hätten Bauarbeiter ein großes Loch gebuddelt.