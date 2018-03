Im Stadion von Besiktas Istanbul ist es super laut: Die Fans singen, klatschen, hüpfen und pfeifen schon bevor das Spiel losgeht. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa (dpa)

Das Stadion des Vereins Besiktas (gesprochen: beschiktasch) aus der Stadt Istanbul in der Türkei hat deshalb einen besonderen Ruf: Es gilt als eines der lautesten Stadien der Welt.

Das werden am Mittwoch auch die Spieler des FC Bayern München merken. Sie treten dort in der Champions League an (gesprochen: tschämpiens liig). Das ist der Wettbewerb für die besten Vereine aus Europa.

Besiktas ist eine der erfolgreichsten Mannschaften der Türkei. Sie spielt häufig in schwarz-weißen Trikots. Die Fans nennen die Mannschaft auch die „Adler“, weshalb vor dem Stadion eine große Adler-Statue steht.

Es gibt mehrere Gründe dafür, warum es dort so laut ist: 42 000 Menschen passen in die Arena. Damit ist sie zwar nur halb so groß wie das Stadion von Borussia Dortmund. Aber die Fans von Besiktas feuern die „Adler“ mit riesiger Begeisterung an. Fast alle Zuschauer singen und pfeifen mit.

Weil das Dach des neuen Stadions sehr niedrig ist, klingen die Gesänge noch lauter - wie bei einem Echo. Die Bayern werden froh sein, dass sie das Hinspiel gegen Besiktas klar mit 5:0 gewonnen haben. Denn die Lautstärke macht so manchen Gästen Angst.

Vor Kurzem spielte hier bereits ein anderer Verein aus Deutschland: RB Leipzig. Immer wenn einer der Leipziger Spieler den Ball hatte, stimmten die Fans von Besiktas ein so lautes Pfeifkonzert an, dass die Ohren wehtaten. Die Leipziger waren davon so beeindruckt, dass sie schlecht spielten und verloren.