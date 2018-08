Zu trocken und heiß für den Mais! Die Blätter rollen sich ein und vertrocknen. Foto: Patrick Pleul/ZB/dpa (dpa)

An manchen Sträuchern hängen die Blätter gerade schlapp herab. Das Gras auf der Wiese ist oft gelb. Weil es in großen Teilen von Deutschland so lange nicht geregnet hat, geht es vielen Pflanzen in den Gärten und Parks nicht gut.

Auch auf den Feldern der Bauern hinterlässt die Trockenheit ihre Spuren. Im Boden entstehen oft große Risse. Und die Ackerpflanzen kommen mit ihren Wurzeln nicht an genug Wasser.

Getreide kann dann zum Beispiel nicht richtig wachsen. Die Körner von Weizen oder Roggen bleiben klein. „Sie eignen sich oft nicht einmal dazu, Lebensmittel herzustellen“, sagt ein Experte. Stattdessen können sie an Vieh verfüttert werden.

Im staubtrockenen Boden wachsen auch Zuckerrüben und Kartoffeln nicht gut. „Die Zuckerrüben gehen dann in eine Wachstumsstarre. Wir sagen: Sie schlafen“, meint der Experte. Bleiben die Kartoffeln klein, könnten auch die Pommes kürzer ausfallen. Und der Mais? Auch diese Pflanze schützt sich gerade an vielen Orten, etwa indem sie die Blätter einrollt.

Einige Bauern versuchen, ihren Pflanzen mit Bewässerung zu helfen. Aber das geht nicht immer. Denn so viel Wasser ist teuer. Und nicht immer ist es erlaubt, etwa weil es nicht genügend Grundwasser gibt. Am Mittwoch sprachen auch Politiker in Berlin über die Dürre.

Wissenschaftler gehen davon aus, dass wir in Zukunft häufiger warme und trockene Sommer bekommen. Einige Bauern steigen deshalb auf andere Pflanzen um, die besser mit Trockenheit umgehen können: etwa Süßkartoffeln und Melonen. Ein Bauer in Norddeutschland setzt auf Aprikosen und Nektarinen. Er sagt: „Die Sonne reicht aus, damit die Früchte reif werden.“