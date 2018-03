Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Eis mit Hasenohren

Dieses Eis passt zum Oster-Wochenende: Es hat Hasenohren! Dazu kommen eine rosarote Waffel und bunte Streusel. In der Großstadt New York in den Vereinigten Staaten von Amerika haben das Eis gerade viele Leute probiert.