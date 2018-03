Bevor der Frühling kommt, wird es nochmal richtig kalt. Foto: Sebastian Gollnow/dpa (dpa)

Das ist fast so kalt wie in der Arktis, wo Eisbären wohnen. Grund dafür ist kalte Luft, die aus dem Norden und Osten zu uns kommt. In den letzten Tagen war es zum Beispiel in den Ländern Finnland, Schweden und Russland richtig eisig.

„Diese Luft macht sich gerade auf den Weg nach Mitteleuropa und kommt am Wochenende an“, erklärt ein Experte. Dann wird es also auch bei uns kalt. Aber wenigstens soll fast überall die Sonne scheinen.