Draußen ist es eisig kalt und die Pflanzenwelt ist noch nicht erblüht. Trotzdem beginnt für die Meteorologen schon jetzt der Frühling. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa (dpa)

Für die Meteorologen beginnt der Frühling immer am 1. März und endet am 31. Mai. Auch, wenn es draußen in vielen Gegenden dann gerade kälter ist als in den Wintermonaten. Für die Wetter-Experten macht die Einteilung jedoch Sinn. Damit können sie Daten zum Wetter für die verschiedenen Jahreszeiten besser miteinander vergleichen.

Im Kalender dagegen beginnt der Frühling erst später, in diesem Jahr in Europa am 20. März. An diesem Tag sind Tag und Nacht gleich lang. Zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang liegen genau zwölf Stunden.