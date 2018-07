Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Eiskaltes Frühstück für heiße Tage

Was möchtest du zum Frühstück essen? Ein Eis vielleicht? Klingt komisch? Ein Restaurant in der Stadt New York im Land USA serviert aber tatsächlich Eis zum Frühstück. Es kommt in einem weichen Hefeteig-Brötchen mit einem Klecks Erdbeermarmelade auf den Teller.