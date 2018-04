Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.



Eisvögel teilen sich die Aufgaben

Manchmal hat man Glück. Man sitzt am Wasser und sieht plötzlich ein bläuliches Schimmern: ein Eisvogel fliegt vorbei! Die Tiere leben direkt am Wasser. Dort bauen sie sich auch kleine Höhlen in die Erde der Uferböschung.