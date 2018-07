Die steilen Wände der Grube werden abgeflacht. So kann das Elefanten-Kind heraus. Foto: Debbie Ottman (dpa)

Zum Glück bemerkt jemand den kleinen Elefanten im Land Simbabwe im Süden von Afrika. Tierschützer eilen herbei. Sie bringen eine Planierraupe mit, mit der man viel Erde bewegen kann.

Der Fahrer der Planierraupe flacht die steilen Wände der Grube ab. So kann der kleine Elefant aus eigener Kraft herausklettern. Die ganze Rettungsaktion kann man in einem Video der Organisation KAWFT auf Facebook sehen. Die Tierschützer schreiben dazu: Der kleine Elefant lief los, um seine Familie zu finden. Sie hatte in der Nähe gewartet.