Für Ella ist Heimat vor allem die Wohnung, in der sie mit ihrer Familie lebt. Foto: privat/dpa (dpa)

Ella ist sieben Jahre alt und lebt in Berlin, der Hauptstadt Deutschlands. Den dpa-Nachrichten für Kinder erzählt sie, was Heimat für sie bedeutet:

"Für mich ist Heimat meine Wohnung. Aber meine Heimat ist auch Berlin. Aber obwohl ich in Deutschland lebe, ist es nicht meine Heimat, weil ich ja nicht überall in Deutschland lebe. Also zum Beispiel nicht in Frankfurt. Heimat fühlt sich sehr schön an, weil da meine Eltern sind.

Ich mag meine Heimat, weil ich mich an meine Wohnung und meinen Garten und mein Viertel gewöhnt habe. Wenn wir wegziehen müssten, würde ich am meisten mein Kinderzimmer, mein Hochbett, meinen eigenen Platz am Tisch und meine allerbeste Freundin vermissen. An meiner Heimat stört mich die viele Hundekacke. Und der Müll. Mir fehlen sehr oft meine Omas und mein Opa, weil sie nicht in Berlin wohnen."