Emily hilft freiwillig bei der Leichtathletik-EM. Sie zeigt Zuschauern ihre Plätze und beantwortet Fragen. Foto: Sven Hoppe/dpa (dpa)

Bei dem Wettbewerb kommen Tausende Zuschauer in das Olympiastadion in Berlin. Sie kennen sich im Stadion oft nicht aus und haben manchmal Fragen: Wie finde ich meinen Sitzplatz? Wo ist die Toilette? Wo kann ich mir etwas zu trinken kaufen? Solche Fragen beantwortet Emily. Sie ist die Jüngste von 3000 Freiwilligen, die bei dem Wettbewerb dabei sind.

„Im Herbst 2017 habe ich mich online beworben, und als im März die Zusage kam, da war der Jubel groß“, sagt Emily. Sie hat gerade ihr Abitur an einer Berliner Schule gemacht. Auch in Zukunft will sie sich mit Sport beschäftigen. Ihr Berufswunsch: Sportärztin.