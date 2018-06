Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Endlich im Hafen

Tagelang hatten die Menschen auf dem Schiff gewartet. Am Mittwochabend durften sie dann endlich an Land. In der Stadt Valletta legte das Rettungsschiff „Lifeline“ mit den mehr als 200 Leuten an Bord an. Valletta ist die Hauptstadt von Malta, einer Insel im Mittelmeer.