Ein halbes Jahr musste Shakira Pause machen. Jetzt darf sie wieder singen. Foto: Daniel Reinhardt/dpa (dpa)

Doch damit ist es jetzt vorbei! Die Sängerin ist wieder fit. Am Sonntag startete die Tour endlich. Los ging es in der Stadt Hamburg. „Ich freue mich, endlich wieder hier sein zu können. Es ist viel zu lange her“, rief Shakira ihren Fans zu.

Für ihre Tour reist die Sängerin um die ganze Welt. Über 50 Auftritte sind geplant. In Deutschland steht sie an diesem Dienstag in Köln auf der Bühne. In München ist sie in etwa zwei Wochen zu sehen.