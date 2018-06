Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Entscheiden nach einer schwachen Leistung

32 Jahre! In dieser langen Zeit wurde das deutsche Fußball-Team nicht ein einziges Mal von einer Mannschaft aus Österreich geschlagen. Doch am Samstag war damit Schluss. Die Österreicher gewannen mit 2:1. Und das ausgerechnet vor der Weltmeisterschaft! Das ärgerte auch den Bundestrainer Joachim Löw. „Wenn wir so spielen, haben wir keine großen Chancen“, sagte er mit Blick auf die WM. Trotzdem glaube er, dass die Mannschaft in zwei Wochen fit sei. Dann startet die WM.