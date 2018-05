Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Entscheidung bei den Topmodels

Von ihren Mitschülern hat es wohl kaum jemand erwartet. Doch die 18-jährige Toni wird am Donnerstag vor Tausenden Zuschauern auf der Bühne stehen. Möglicherweise wird sogar die Fernsehshow „Germany's Next Topmodel“ gewinnen. Denn sie hat es zusammen mit drei anderen jungen Frauen in die Schlussrunde geschafft.