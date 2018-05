Blumen erinnern an die fünf Menschen, die an diesem Ort starben. Auch die Kastanien-Bäume hinten wurden für sie gepflanzt. Foto: Marius Becker/dpa (dpa)

Früher stand dort ein Haus. Darin wohnte eine Familie, die aus der Türkei nach Deutschland eingewandert war. Einige Männer, die Einwanderer hassen, setzten das Haus in Brand. Dabei starben zwei Frauen und drei Mädchen.

Der Anschlag in Solingen hat damals viele Menschen schockiert. Am Dienstag gedachten zahlreiche Menschen der Toten. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach auf einer Gedenk-Veranstaltung. „Der Brandanschlag in Solingen hat uns alle erschüttert“, sagte sie.

Sie erinnerte auch daran, dass noch immer Menschen angegriffen werden. Etwa, weil sie Flüchtlinge seien. „Solche Gewalttaten sind beschämend. Sie sind eine Schande für unser Land“, sagte sie.

Zur Erinnerung legten die Trauer-Gäste mehrere Kränze mit den Namen der fünf Toten ab: Gürsün, Hatice, Hülya, Saime und Gülistan.