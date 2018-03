Anna Schüller kämpft seit ihrer Schulzeit dafür, dass nicht vergessen wird, was Schlimmes an diesem Ort geschehen ist. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa (dpa)

Aber die Lehrerin Anna Schüller entdeckt mehr als bröckelige Mauern, denn sie hat vieles über das Gelände herausgefunden. Angefangen hat sie damit schon als Schülerin vor einigen Jahren. Inzwischen ist sie 26 Jahre alt und unterrichtet das Fach Geschichte.

Anna Schüller weiß, in der Vergangenheit ist Schlimmes in den Gebäuden geschehen. In dem Fabrikgebäude befand sich vor mehr als 80 Jahren eines der ersten Konzentrationslager in Deutschland: das KZ Sachsenburg.

Konzentrationslager waren eine Art Gefängnis zur Zeit des Nationalsozialismus als Adolf Hitler in Deutschland an der Macht war. Dort wurden etwa Menschen eingesperrt, die gegen die Regierung waren oder der jüdischen Religion angehörten. Die Gefangenen wurden sehr schlecht behandelt. Es gab auch Konzentrationslager, in die die Menschen gebracht wurden, um sie zu töten.

Das darf nicht vergessen werden, meint Anna Schüller. Sie will, dass andere Menschen wissen, was in Frankenberg passiert ist. „An dem Ort ist nichts davon zu sehen“, sagt sie. Deshalb setzt sie sich zusammen mit Freunden für eine Gedenkstätte dort ein. „Das Lager erinnert daran, wie schnell Menschen inhaftiert werden können“, sagt sie.