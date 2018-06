Jérôme Boateng will es am Samstag allen zeigen. Foto: Ina Fassbender/dpa (dpa)

Die Fans, der Trainer und die Spieler waren enttäuscht. „Ganz ehrlich, das war der schlimmstmögliche Start ins Turnier“, sagte der Fußballer Jérôme Boateng nach dem Spiel. Er versprach aber auch: „Wir werden zurückschlagen.“ Schließlich will wohl kaum jemand, dass das deutsche Team schon zu Beginn der WM ausscheidet.

Der Druck auf die Spieler ist also hoch. Sie müssen beim nächsten Spiel unbedingt eine bessere Leistung zeigen! „Der Druck haut die Spieler aber nicht um“, sagt der Experte Oliver Stoll. „Sie kennen die Belastung zum Beispiel aus der Bundesliga. Da lernen sie auch, dass sie nicht alle Spiele gewinnen“, sagt der Fachmann.

Deshalb glaubt der Experte auch: Es bringt nichts, der Sache lange nachzutrauern. Das sieht Trainer Joachim Löw genauso. „Klar, jetzt sind erstmal alle geknickt“, sagte er am Sonntag. „Aber ab morgen geht der Blick nach vorne.“

Für die Mannschaft startete der Montag mit einer Besprechung. „Bei solchen Treffen wird dann genau geguckt, was gut und was schlecht lief“, erklärt Oliver Stoll. Dafür schauen sich die Fußballer zum Beispiel Videos vom Spiel an.

Wenn dann klar ist, woran das Team arbeiten muss, kann das normale Training beginnen, sagt Oliver Stoll. Für die Deutschen heißt das: Sie bereiten sich jetzt auf das Spiel gegen die Mannschaft aus Schweden vor. Die beiden Teams treffen am Samstag aufeinander.