Bisher war der alte König auf allen Geldscheinen im Land Thailand zu sehen, nun erscheint der neue König auf dem Geld. Foto: Bank of Thailand/dpa (dpa)

Bisher war der Vater von Maha Vajiralongkorn auf den Geldscheinen zu sehen. Er war der König von Thailand, starb aber vor mehr als einem Jahr. Seitdem ist sein Sohn König. Offiziell gekrönt wurde er allerdings noch nicht. Der neue König ist übrigens nicht nur in seiner Heimat Thailand unterwegs. Man sieht ihn oft auch bei uns in Deutschland. Denn der König besitzt ein Haus an einem See im Bundesland Bayern.