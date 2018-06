Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Erst ein Patzer, dann der Meistertitel

Ups, falsche Richtung! Und das ausgerechnet in einem Wettbewerb um den Meistertitel. So ein Fehler passierte gerade dem Reiter Sönke Rothenberger bei der deutschen Meisterschaft im Dressurreiten. „Keine Ahnung, warum das passiert ist“, sagte er später. „Ich wusste nicht, ob es links oder geradeaus geht. So etwas darf natürlich nicht passieren.“