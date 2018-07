Das Eulen-Küken wird größer und bekommt weiße Federn. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa (dpa)

In freier Natur sind die Tiere zum Beispiel in der Arktis zu Hause. Sie leben also in Gegenden, in denen es sehr kalt ist und häufig Schnee liegt. Dort jagen die Eulen tagsüber oder in der Dämmerung kleinere Säugetiere und Vögel.

So eine kleine Eule aber braucht etwa acht bis neun Wochen, bis sie selbst fliegen und jagen kann. So lange werden die Küken in der Natur noch von den Eltern versorgt.