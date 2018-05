So viele Länder auf einer Bühne: Beim ESC machen diesmal 43 Staaten mit. Foto: Armando Franca/AP/dpa (dpa)

Michael Schulte steht am Samstag für Deutschland auf der Bühne. Viele Millionen Menschen werden seinen Auftritt beim Musik-Wettbewerb ESC im Land Portugal sehen. Die Buchstaben ESC sind die Abkürzung für Eurovision Song Contest (gesprochen: jurowischn song kontest). Bei diesem Wettbewerb treten verschiedene Länder gegeneinander an. Wir erklären dir, wie der ESC funktioniert.

Worum geht es beim ESC?

Klar, wer sich den ESC am Samstag im Fernsehen ansieht, schaut wohl zuerst auf die Auftritte. Macht der Sänger oder die Sängerin das gut? Wie klingt die Stimme? Tatsächlich aber geht es bei dem Wettbewerb eigentlich darum, den besten Komponisten zu finden. Also denjenigen, der sich das schönste Lied ausgedacht hat. Den Preis erhält deswegen auch nicht der Sänger, sondern der Komponist des Gewinner-Liedes.

Wer macht mit?

Die Idee hatten ein paar Fernsehsender aus Europa. Beim ersten ESC vor über 60 Jahren waren deshalb sieben europäische Länder dabei. Heute ist bei den Shows mehr los: 43 Staaten nehmen in diesem Jahr teil. Das sind also nicht nur Länder aus Europa. Das Land Israel im Nahen Osten macht etwa mit. Und sogar das weit entfernte Australien.

Warum steht Deutschland direkt im Finale?

Viele Teilnehmer standen schon in den letzten Tagen auf der Bühne. In zwei Halbfinalen mussten sie sich ins Finale kämpfen. Deutschland und ein paar andere Länder sind aber direkt im Finale am Samstag dabei. Das liegt daran, dass diese Länder am meisten Geld für den Wettbewerb zahlen. Schließlich kostet es eine Menge, so eine Show zu machen. Auch das Land, in dem der ESC stattfindet, steht direkt im Finale.

Wer entscheidet über die Gewinner?

Die Zuschauer rufen an und verteilen so Punkte. Außerdem sitzen in jedem Land Experten in einer Jury. Auch sie vergeben Punkte. Am Ende wird alles zusammengezählt. Das Land mit den meisten Punkten gewinnt. Übrigens: In der deutschen Jury sitzen in diesem Jahr unter anderem die Sänger Max Giesinger und Mike Singer.