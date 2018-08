Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Es wird noch einmal heiß

Der Sommer macht eine Pause - das haben viele Erwachsene in den letzten Tagen gesagt. Denn nach vielen Tagen mit großer Hitze, war es wieder kühler geworden. Doch ab Donnerstag ist schon wieder Schluss mit kühlem Wind und Wolken am Himmel. Jedenfalls in vielen Teilen Deutschlands. In manchen Orten soll es wieder um die 30 Grad Celsius warm werden.