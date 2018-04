Manchmal kommt es an Schulen zu Gewalt. Experten sagen, es ist etwas mehr geworden. Foto: Oliver Berg/dpa (dpa)

In den Jahren davor war es andersherum: An Schulen wurden immer weniger Straftaten begangen. Warum hat sich das geändert? Eine richtige Erklärung fehlt noch. Ein Experte aber meint: Die Zahl könnte gestiegen sein, weil mehr Straftaten angezeigt werden. Vorher hätten sich also viele Menschen nicht gemeldet, wenn ihnen etwas passiert sei. Das sei nun anders.

Damit es in Schulen friedlich zugeht, gibt es zum Beispiel Schul-Psychologen. Sie beraten Schulleiter oder auch Schüler. An vielen Schulen gibt es außerdem Trainings. Darin lernen Lehrer und Schüler etwa, wie sie sich in Konflikten verhalten sollen.