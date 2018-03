Der Fluss wurde für einen Feiertag grün gefärbt. Foto: James Foster/Chicago Sun-Times/AP/dpa (dpa)

Am Samstag wurde deshalb sogar ein Fluss im Land USA für kurze Zeit grün gefärbt. Grund dafür war ein irischer Feiertag, der St. Patrick's Day (gesprochen: Säint Pettricks Däi). In den USA leben viele Menschen mit irischen Vorfahren. Auch sie feierten deshalb.

Der St. Patrick's Day findet jedes Jahr am 17. März statt. Der Tag erinnert an einen Heiligen, der vor vielen Hundert Jahren lebte. Sein Name war Patrick. Den Iren ist er deshalb wichtig, weil er den christlichen Glauben nach Irland brachte.