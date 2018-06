Ein Vulkan in Zentralamerika hat viel Asche ausgespuckt. Foto: Prensa Libre/XinHua/dpa (dpa)

Aus dem Vulkan kamen nicht nur gewaltige Aschewolken, die mehrere Kilometer in die Höhe reichten. Sondern auch ein Lavastrom. Die heiße Masse floss in das Dorf El Rodeo und zerstörte es. Dabei starben mehrere Menschen, die nicht mehr rechtzeitig fliehen konnten.

Die meisten Menschen in der Nähe des Vulkans verließen zum Glück rechtzeitig ihre Häuser. Helfer packten an und brachten Leute in Sicherheit. Die Regierung organisierte für sie Notunterkünfte und Essen. In Teilen des Landes holten die Bewohner die Besen raus und kehrten die Asche zusammen.