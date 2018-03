Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Finale verloren, Silber gewonnen

Zwischendurch lagen sich die Spieler schon in den Armen. Kurz vor Schluss führten die Deutschen am Sonntag im Finale um die olympische Goldmedaille im Eishockey. Doch dann schossen die Gegner aus Russland noch ein Tor. Am Ende verlor Deutschland knapp in der Verlängerung mit 3:4.