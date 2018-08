Bei manchen Ikea-Läden kann man seine Möbel bald zurückgeben und bekommt Geld dafür. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (dpa)

Manche Firmen bieten dafür eine Lösung: Bei ihnen kann man solche Sachen abgeben. Mode-Firmen nehmen dann Kleidung, Möbel-Unternehmen Möbel. Dafür bekommt man zum Beispiel einen Gutschein.

Auch die Firma Ikea hat am Montag angekündigt: Sie will Möbel zurücknehmen, die Menschen dort gekauft haben. Dafür sollen die Menschen einen Gutschein bekommen.

Allerdings will Ikea nur Möbel nehmen, die noch sehr gut aussehen. Denn die Firma möchte die Möbel in ihren Läden wiederverkaufen. Das Ganze will Ikea zuerst in fünf deutschen Städten testen.