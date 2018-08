So viele Domino-Steine aufzustellen, dauert ganz schön lange. Foto: Andreas Arnold (dpa)

So oder so ähnlich haben Fans auf der ganzen Welt schon viele Rekorde aufgestellt. In einer Halle im Bundesland Hessen ging es am Freitag gleich um mehrere Rekorde. Fast zwei Wochen hatten Helfer vorsichtig Hunderttausende Domino-Steine aufgestellt.

Am Samstag berichteten die Organisatoren: Drei Rekordversuche haben geklappt, und zwar für die größte Domino-Mauer, die größte Spirale und den größten Domino-Würfel.

Für einen weiteren Rekord hatten die Helfer Tausende Mini-Steine aufgestellt. „Diese Steine sind nur so groß wie der Nagel eines kleinen Fingers“, erzählte einer der Organisatoren. Doch dann habe eine Fliege die Kettenreaktion zu früh ausgelöst.