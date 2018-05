Nicht alle Flüchtlinge dürfen enge Verwandte nach Deutschland nachholen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa (dpa)

Es gibt aber auch andere Gründe, warum Familien nicht mehr zusammen sind. Flüchtlingen geschieht das häufig. Das sind Menschen, die ihre Heimat verlassen haben, etwa weil dort Krieg herrscht oder es gefährlich ist, die eigene Meinung zu sagen.

Deutschland hat in den vergangenen Jahren eine Menge Flüchtlinge aufgenommen. Zum Beispiel aus dem Land Syrien, es liegt im Nahen Osten. In vielen Teilen des Landes gibt es seit Jahren Krieg. Allerdings macht sich nicht immer die ganze Familie auf die Flucht, denn die ist oft gefährlich und teuer. Sondern es macht sich zum Beispiel nur der 14-jährige Sohn auf den Weg.

Oft durften Flüchtlinge später enge Familienmitglieder auch nach Deutschland holen. Fachleute sprechen vom Recht auf Familiennachzug. Doch darüber gibt es Streit seit so viele Flüchtlinge kamen. Am Donnerstag sprachen die Politiker im Bundestag darüber. Einige meinen: Es ist wichtig, dass alle Familien das Recht haben zusammenzuleben. „Überlegen Sie sich, was wäre, wenn es Ihr Kind wäre“, sagte etwa eine Politikerin. Andere meinen dagegen: Wenn zu viele Menschen herkommen, kann man sich nicht genug um sie kümmern. Deshalb müsse man Grenzen setzen.

Die Mehrheit der Politiker entschied dann, dass bestimmte Flüchtlinge ihre Angehörigen erst mal nicht nachholen dürfen. Ab dem Sommer könnte es Ausnahmen geben. Dann sollen manche Flüchtlinge enge Familienmitglieder nachholen dürfen. Aber diese Anzahl wäre begrenzt - auf insgesamt 1000 Menschen pro Monat. Dafür müssten die Politiker aber noch ein Gesetz beschließen.