Flüchtlingskinder brauchen Platz und Ruhe

In den letzten Jahren sind viel Tausend Kinder aus anderen Ländern zu uns nach Deutschland gekommen. Sie sind mit ihren Familien aus ihrer Heimat geflüchtet, zum Beispiel weil dort Krieg herrscht. Häufig wohnen sie nach ihrer Ankunft in Sammel-Unterkünften. Das sind oft große Hallen, in denen viele Menschen wohnen. Darin ist es richtig eng.