Flughafen lahmgelegt

Voller Vorfreude an den Flughafen und dann das: Der Flug hebt erstmal nicht ab! Das erlebten am Sonntag die Reisenden in der Stadt Hamburg. Dort war am Flughafen der Strom ausgefallen. Starts oder Landungen wurden zunächst abgesagt. Flugzeuge, die landen wollten, mussten auf andere Flughäfen ausweichen.